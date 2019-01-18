مصرع 11 شخصاً بانفجار أمام مكتب لـ"تحرير الشام" بإدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قتل 11 شخصا بينهم 7 من "هيئة تحرير الشام" في انفجار وقع خارج مكتب الهيئة في إدلب شمال غربي سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع من سيطرة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) على محافظة إدلب وريفها بعدما أجبروا فصائل من المعارضة على قبول اتفاق إدارة مدنية تديرها الهيئة.

وبحسب المرصد، لا يعلم إلى الآن ما إذا كان الانفجار ناجماً عن تفجير عربة مفخخة أو جراء انفجار مستودع.

اقرا ايضا: لبنان يطالب بإعادة سوريا الى الجامعة العربية