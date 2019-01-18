الجيش الليبي يقتل قيادياً كبيراً في القاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن الجيش الوطني الليبي، عن قتل القيادي في تنظيم القاعدة، أبوطلحة الحسناوي، والذي يعتبر أهم القيادات في التنظيم.

وأوضح الجيش الليبي، أنه قتل الحسناوي خلال عملية عسكرية شنها في منطقة سبها في ليبيا، جنوبي البلاد، بعد مداهمة منزل كان يقطنه برفقة عدد من المسلحين.

والحسناوي، هو عبدالمنعم سالم خليفة بلحاج، من مواليد سبها الليبية عام 1971، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه عام 1996، برفقة مجموعة أخرى من المتطرفين، عند محاولتهم اغتيال معمر القذافي في براك الشاطئ.

برز اسمه في قيادات القاعدة جنوب ليبيا، وحصل حينها على دعم من "المؤتمر الوطني العام"، وتحديداً من "لجنة الدفاع والأمن القومي" التي ترأسها عبد الوهاب القايد، بعد مشاركته عام 2011 مع المعارضة المسلحة في قتالها ضد "قوات الشعب المسلح" في ليبيا.

وأسس "أبو طلحة" كياناً مسلحاً يحمل اسم "مجلس شوري قبيلة الحساونة" في مدينة الشاطئ، على غرار ما تعرف بـ"مجالس شورى ثوار بنغازي ودرنة وأجدابيا" التي يتزعمها أفراد من "الجماعة الليبية المقاتلة" أو تنظيم القاعدة.

وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة عام 2016، بعد أن شن طيران مجهول غارات جوية استهدفت 3 منازل في منطقة القرضة الشاطئ، ليس من بينها أي منزل مملوك فعليا لـ"أبو طلحة"، واثنان منها كانا مستأجرين من مواطنين لا علاقة لهما بأي تنظيم متطرف أو تشكيل مسلح، ويعيشان خارج المنطقة.

وقد أدت هذه الغارات لقتل 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفى برقن، 3 منهم على شكل أشلاء، قبل أن يتم اقتحامه من قبل مسلحين نقلوا الجثث والأشلاء إلى جهة مجهولة.

وتربط "أبو طلحة" علاقات متينة مع قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، وكان يشرف على خط إمداد خلفي لـ "مجلس شورى ثوار بنغازي"، ويتنقل عبر مدن الجفرة وسبها وأوباري ومصراتة، لشراء السيارات والأسلحة من السوق السوداء بمبالغ مالية مغرية.

مصدر الصورة: موقع قناة 218

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