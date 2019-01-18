قتيلان وجرحى بالرصاص بالسودان

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (أ.ف.ب)

قتل شخصان وأصيب العشرات بعد إطلاق الرصاص الحي من جانب قوات الأمن السودانية على متظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم.

و أعلنت لجنة أطباء السودان أن القتيليْن هما طبيب وطفل. يشار الى أن حكومة الخرطوم كانت قد واجهت دعوات من دول غربية في مجلس الأمن الدولي لاحترام حقوق المتظاهرين.

ويلتقي المجلس لبحث الوضع في إقليم دارفور المضطرب، إلا أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول أثارت مخاوف جدية بشأن العنف ضد المتظاهرين.

وانتقدت بريطانيا ما وصفته بالاستخدام "غير المقبول" للقوة القاتلة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن مقتلهم.

وقال نائب السفير البريطاني في المجلس جوناثان آلن "نحن مستاؤون للغاية من تقارير بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والعنف داخل مستشفيات ضد من يتلقون العلاج وضد الأطباء الذين يقدمون المساعدة الطبية".

أطلقت الشرطة السودانية الخميس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم.

وأفاد مراسل الحرة في الخرطوم بأن السلطات اعتقلت العديد من المتظاهرين.

وكان المحتجون قد تجمعوا وسط العاصمة قبل التوجه إلى مقر الرئاسة لدعوة الرئيس عمر البشير إلى مغادرة السلطة، لكن الشرطة تدخلت لتفريقهم.

وانتشر عناصر أمن بلباس مدني في الشوارع وسط الخرطوم وفي الطريق المؤدي إلى القصر، بينما توقفت آليات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة خارج القصر.

وكانت حركة السير أخف من العادة صباح الخميس.

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