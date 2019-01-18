فرنسا تعلن مواصلة الحرب على داعش بسوريا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت فرنسا أنها ستواصل الحرب ضد متشددي تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية.



وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مقتل 4 أميركيين في سوريا هذا الأسبوع, يظهر أن المعركة ضد داعش لا تزال مستمرة, وتَعَهَّدَ بأن تُبْقِيَ فرنسا قواتها في المنطقة هذا العام.

وأضاف ماكرون في كلمة للقوات المسلحة في تولوز "لا ينبغي أن يحولنا الانسحاب المعلن لحليفنا الأميركي عن هدفنا الاستراتيجي للقضاء على داعش.

وتأتي تصريحات ماكرون بعد يوم على الهجوم الدامي الذي تسبب فيه انتحاري فجر نفسه داخل مطعم وسط مدينة منبج، وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم.

وجاء التفجير وسط الجدل الذي أثاره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب القوات الأميركية من سوريا، لا سيما من منبج، حيث ترابط فيها قوات الجيش الأميركي.

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