عاصفة ترابية قادمة للإمارات من العراق والكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أشار المركز الوطني للأرصاد بالإمارات بتأثر أغلب مناطق الدولة خاصة المناطق الغربية والجزر بكتلة ترابية تحركت أمس من العراق والكويت وبدأ تأثيرها مساء «الخميس»، مع دخول الرياح الشمالية القوية التي وصلت سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة محملة بالغبار والأتربة، وتصل سرعتها على البحر 60 كيلومتراً في الساعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 8 ـ 10 درجات مئوية.

وأوضح المركز إلى استمرار الأجواء المغبرة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر ثم تخف تدريجياً حتى يوم الاثنين المقبل مع تحول اتجاه الرياح الشمالية الغربية.

وحذر المركز من التعرض للغبار والأتربة العالقة في الجو خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية وضرورة تجنب الخروج في مثل هذه الأجواء أو ارتداء الكمامات الطبية أو باستخدام قماش مبلل على الأنف والفم في حالة الخروج الاضطراري.

كما حذر أيضاً من ارتياد البحر أو ممارسة أيه أنشطة بحرية حتى يوم الاثنين المقبل بسبب اضطراب البحر الشديد وارتفاع الموج لأكثر من 10 أقدام في العمق بسبب الرياح القوية.

وعزا المركز الوطني للأرصاد حالة الغبار التي تجتاح دول الخليج إلى وجود امتداد مرتفع جوي سطحي في طبقات الجو العليا على وسط وشمال شبه الجزيرة العربية مصاحب لمنخفض جوى سطحي في طبقات الجو العليا على منطقة الخليج العربي أدى إلى زيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وقد شهدت الكويت عاصفة ترابية شديدة، صباح أمس، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية في عدد من المناطق مصحوبة برياح شمالية غربية قوية.

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