سلامة: وقف النار لا يزال صامداً في طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، المجتمع الدولي للتحرك من أجل مساعدة الجنوب الليبي، لافتاً إلى أنّ وقف إطلاق النار في طرابلس، لا يزال صامداً رغم الاشتباكات الأخيرة.

وأكّد سلامة على أن داعش والتنظيمات الإرهابية قادت عدة هجمات في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى منذ بداية العام الحالي، معلناً إعادة فتح مكتب الأمم المتحدة في بنغازي، قبل نهاية يناير الجاري.

وشدّد المبعوث الدولي على أن درنة تواجه وضعاً مأساوياً، والمدنيون يواجهون أوضاعا صعبة، مشيراً إلى ضرورة توفر أجواء أمنية، وضمانات سياسية، لاحترام نتائج الانتخابات في ليبيا قبل إجرائها.

وفي سياق منفصل، أشار سلامة إلى أنّ استقرار العملة الليبية وانخفاض في التضخم وتقدم في حل أزمة السيولة، يحتاج إلى جهد إضافي لإقامة نظام اقتصادي مستقر ومزدهر في ليبيا.

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