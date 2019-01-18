روسيا: جولة أستانا ستعقد في شباط القادم

أخبار الآن | موسكو – روسيا (وكالات)

أعلنت الخارجية الروسية، أن جولة أستانا المقبلة لبحث الوضع في سوريا، ستعقد في النصف الثاني من شباط / فبراير المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين: "سيكون الاجتماع التالي في أستانا، بشكل تقريبي في النصف الثاني من شهر فبراير. العمل لا يزال جارياً لتحديد المواعيد"

ولفت فيرشينين، إلى أن المبعوث الدولي الخاص بالشأن السوري، غير بيدرسن، سيزور موسكو منتصف الشهر الجاري وقال: "نحن نخطط لعقد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسن في 21 كانون الثاني/ يناير في موسكو".

وأضاف: "ستكون هذه أول زيارة لبيدرسن إلى موسكو، لذلك نتوقع أن يطلعنا على رؤيته لكيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والعمل على تحقيق التسوية السياسية في سوريا".

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