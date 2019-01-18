حصيلة قتلى وجرحى جديدة باشتباكات طرابلس الليبية

أخبار الآن| طرابلس - ليبيا - (أ.ف.ب)

ارتفعت حصيلة الاشتباكات الجديدة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 10 قتلى وإصابة 41 آخرين ، الامر الذي وضع طرابلس في موقف صعب بعد الاتفاق بوقف إطلاق النار الذي أُبرِمَ برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي،

وأفادت وزراة الصحة الليبية أن الاشتباكات العنيفة الجديدة وقعت الخميس في منطقة تقع على بعد 50 كيلومتراً جنوب طرابلس، غداة اشتباكات قديمة في محيط المطار على بعد 25 كيلومتراً من العاصمة.

وأتى الاستنكار الأقسى لخرق وقف النار من الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بملاحقة من يقوضون العملية السياسية أو يهددون استقرار ليبيا، في إشارة إلى قادة الفصائل المتصارعة في طرابلس، مطالباً بالعودة الفورية لاتفاق الهدنة وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

ويضع هذا التصعيد الخطير العاصمة الليبية طرابلس مجدداً أمام شبح أعمال العنف، التي اندلعت العام الماضي وخلفت أكثر من 100 قتيل، وهو تصعيد يشكل عقبة جديدة أمام المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي سيقدم تقريره لمجلس الأمن اليوم عبر الأقمار الاصطناعية.

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