انتقادات عراقية لزيارة جواد ظريف الحالية

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

انتقد ناشطون في العراق اللقاء الذي أجراه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع عدد من شيوخ العشائر، خلال زيارته الحالية للعراق. ويقوم ظريف بزيارة الى العراق على رأس وفد اقتصادي كبير منذ يوم الأحد الماضي، وشملت حتى الآن إقليم كردستان وبغداد والنجف وربما البصرة لاحقاً.

وعد رئيس التحرير السابق لجريدة «الصباح» فلاح المشعل، أن زيارة ظريف الطويلة «تتجاوز الأهداف الاقتصادية إلى غايات تعبوية وتوجيهية لكثير من الخطوط السياسية الموالية لإيران، إضافة إلى استجلاء آثار زيارة بومبيو، وما ينبغي أن تكون عليه مواقف الأطراف العراقية».

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، نتائج مراجعة خطة الدفاع الصاروخي التي قال إنها تشمل تحديثاً لنظام قديم يعود إلى فترة الحرب الباردة، بهدف حماية الولايات المتحدة من التهديدات الناشئة. وقال ترمب في البنتاغون إن الاستراتيجية الجديدة ستساعد في ردع الدول المعادية بما فيها إيران، التي قال إنها بلد مختلف كثيراً الآن عما كانت عليه عندما تولى منصبه.

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