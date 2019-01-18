العمالقة" تحبط هجوما للحوثيين وتكبدهم قتلى في التحيتا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر يمنية ميدانية، بمقتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي وجرح آخرين، خلال إحباط ألوية العمالقة التي تعمل في إطار القوات الشرعية باليمن، هجوما مسلحا للمتمردين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت المصادر أن قوات ألوية العمالقة تصدت لهجوم مليشيات الحوثي الإيرانية على الخط الترابي لمديرية التحيتا ،وجاء هجوم المتمردين لقطع الطريق الوحيد المؤدي إلى مركز مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وأكدت المصادر إحباط الهجوم، موضحة أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تكبدت عددا من القتلى والجرحى، في حين فر بقية المهاجمين بعد اشتباكات مسلحة دارت في المكان.

وفي تطور آخر، قصفت مليشيات الحوثي الإيرانية ساحل منطقة المُتينة في التحيتا بالكاتيوشا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأفادت هذه المصادر أن الانقلابيين قصفوا الساحل في الوقت الذي كان مكتظا بالصيادين والعائلات، مما أثار الهلع والرعب في صفوف المدنيين.

وأطلق مسلحون حوثيون الرصاص على موكب رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، الجنرال باتريك كاميرت، الخميس، في خرق خطير جديد، يضاف إلى خروق الميليشيات لاتفاق السويد.

ويسيطر الحوثيون على بلدات ومدن في محافظة الحديدة، وعلى رأسها مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، ويرفضون تطبيق الاتفاق القاضي بانسحابهم تحت إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

اقرأ المزيد:

مطالبات أممية بتعزيز البعثة الدولية إلى اليمن