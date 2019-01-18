التحالف يصدر 206 تصاريح لموانئ اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إصدار 206 تصاريح، خلال 4 أيام لسفن متجهة للموانئ اليمنية.

وبيّن التحالف العربي، أن السفن المتجهة لميناء الحديدة، تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، مشيراً إلى أن 5 سفن تنتظر الدخول للميناء ذاته، منذ 27 يوماً بسبب عرقلة ميليشيات الحوثي لها.

وأوضح التحالف أن ميناء الصليف خالِ من السفن، لافتاً إلى أنّه تم إصدار 34 تصريحاً جوياً، و3 تصاريح برية، و 145 تصريحاً لحماية القوافل، من المجموع ذاته.



اقرا ايضا: اليمن: شهر منذ اتفاق السويد ولم يتحقق شيء