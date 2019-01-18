أول إصابة بفيروس H1N1 في كردستان العراق

أخبار الان | كردستان - العراق (صحف)

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان بشمال العراق , اكتشاف أول إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير H1N1 يوم أمس ، لافتة إلى أن المصاب يتلقى رعاية صحية وأوضاعه مستقرة.

يذكر أن الإصابة بفيروس H1N1 تسببت عام 2013 بوفاة 18 عراقيا، وإصابة 800 آخرين، تمت معالجتهم في المستشفيات.

واصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه : إن 'أول حالة لمرض أنفلونزا H1N1 المتداول تسميته بالخطأ أنفلونزا الخنازير، تم تسجيلها في الإقليم'، لافتة إلى أن 'المصاب بالمرض يتلقى العلاج وأوضاعه الصحية مستقرة'.

وأضافت وزارة الصحة في الإقليم أن 'مرض أنفلونزا H1N1، هو مرض فصلي ينتشر بجميع أنحاء العالم'، مؤكدة أن 'مخاطر المرض ليست كبيرة مقارنة مع مرض أنفلونزا الخنازير الذي تم اكتشافه العام 2009'.

ويعرف هذا الفيروس أيضا باسم أنفلونزا الخنازير، وهو أحد أنواع فيروسات الأنفلونزا التي قد تشكل خطرا على بعض الأشخاص، مثل المصابين بأمراض مزمنة والمسنين.

اقرأ المزيد:

شرب الشاي يؤثر على صحة النساء الحوامل