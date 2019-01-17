مصرع قائد القوات الجوية الحوثية السابق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلنت مصادر في صنعاء قتل قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، والمسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اللواء إبراهيم الشامي في ظروف غامضة .

واوضحت المصادر ذاتها أن جثة الشامي وصلت مساء يوم أمس إلى أحدى مستشفيات صنعاء، مرجحة أن الشامي تعرض للتصفية من قِبل قيادات حوثية أخرى.



وكان زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي قد فرض إقامة جبرية على الشامي قبل أربعة اشهر، وأقاله بقرار غير معلن.

وجرى تعيين أحمد الحمزي، أحد أبناء صعدة، في منصب الشامي، لكن الأول لا يحمل أي صفة عسكرية، بيد أنه تلقى تدريبات في إيران ويدين لها بالولاء لها.

من جانب آخر، تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الأربعاء، من استعادة مواقع استراتيجية جديدة في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الشامية غربي باقم، تمكنت خلاله من تحرير جبل "العماني الأعلى والمناطق المحيطة به.

وأضاف المصدر: "أن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف تجمعات وتحركات للمليشيا، وأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا".

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