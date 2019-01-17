لجنة حكومية لتقصي وقائع الاحتجاجات بالسودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وقائع الاحتجاجات التي تجرى بالسودان.



وتشكلت اللجنة، الأربعاء، استناداً الى قانون لجان التحقيق لسنة 1954، بحضور رئيس القضاء، عبدالمجيد إدريس.

وأشار مصدر حكومي بأن اللجنة تتكون من عدد من وزراء الدولة في وزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والنيابة العامة.

وأوضح المصدر الحكومي أن مهمة اللجنة تتمثل في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، وحصر الخسائر وتحديد حجم الأضرار وبحث إمكانية جبر الضرر ورد المظالم بالإضافة إلى تحديد المسؤولية.

وأكد وزير العدل حيادية اللجنة وتمتعها بالاستقلالية الكاملة، حتى تؤدي دورها على الوجه الأمثل.



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