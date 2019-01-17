قتل أحد المتظاهرين في الخرطوم



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل أحد المحتجين متأثراً بجراحه، إثر صدامات حدثت مع رجال الأمن السوداني خلال التظاهرات الجارية في الخرطوم.

وفرّقت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، الخميس، مئات المتظاهرين المشاركين في مسيرة نحو القصر الرئاسي، استخدمت فيها أيضاً الرصاص الحي والمطاطي، وذلك بعد أربعة أسابيع على بدء التظاهرات في البلاد.



والتظاهرات، بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية، في بلد يشهد ركوداً اقتصاديا، ثم تحولت الى تجمعات شبه يومية مناهضة للرئيس السوداني عمر البشير.

وبعد نحو شهر من انطلاق الاحتجاجات، تجمّع مئات السودانيين ظهراً في وسط العاصمة الخرطوم، إذ انطلقوا باتجاه المقر الرئاسي هاتفين "حرية سلام عدالة"، لكن الشرطة تدخّلت لتفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.

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