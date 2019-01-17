انتشار للقوات الأمنية في الخرطوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

انتشرت قوات أمنية سودانية وسط الخرطوم استعدادا لمسيرة ينوي متظاهروها التوجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، وذلك بعد مرور أربعة أسابيع على بدء احتجاجات شعبية متواصلة.

وتأتي هذه المسيرة بعد مرور أربعة أسابيع على بدء الاحتجاجات في السودان بسبب ارتفاع أسعار الخبز والوضع الاقتصادي السيء.

ودعا المنظمون إلى المشاركة في هذه المسيرة الجديدة في العاصمة وإلى التظاهر في 11 منطقة أخرى بينها بورتسودان ومدني والقضارف والعبيد وعطبرة.

وتم تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة، وتلجأ الشرطة غالبا إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

ويشكل اتحاد المهنيين الذي يضم أطباء وأساتذة ومهندسين رأس الحربة في التظاهرات التي تشكل، بحسب خبراء، أكبر حركة احتجاج في السودان خلال ثلاثة عقود.

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