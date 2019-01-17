الحوثيون يطلقون النار على موكب رئيس الفريق الأممي في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت ميليشيات الحوثي النار، تجاه موكب الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبيين الأممين المعنيين بمراقبة التهدئة وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت وسائل إعلام، أن عملية إطلاق النار وقعت بعد اجتماعه مع ممثلين من الحكومة اليمنية في الحديدة، وتفقده للأضرار التي خلفها قصف الحوثيين لعدة مواقع في الحديدة.

وفي وقت سابق، قال العميد عسكر زعيل، عضو فريق الحكومة اليمنية الذي شارك في مشاورات السويد، إن الحوثيين، منعوا الجنرال باتريك من التحرك من جانب الفندق المقيم فيه إلى الاجتماع مع الفريق الحكومي في مجمع إخوان ثابت في مدينة الحديدة.

وطالب زعيل في حسابه على تويتر، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن جريفيثس، بتوضيح من هو المعرقل لعملية السلام في اليمن، واتفاق الحديدة.

في وقت لاحق، أكّدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد عملية إطلاق النار على موكبه.

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