استئناف المحادثات اليمنية في عمان لليوم الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

استأنف ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون اجتماعهم لليوم الثاني على التوالي، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، في العاصمة الأردنية عمان.



الخارجية الأردنية كانت قد أعلنت موافقة الأردن على طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، استضافة عمان لاجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين طرفي الصراع في اليمن.



وكانت الأمم المتحدة حققت تقدما في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة عبد ربه منصور هادي من جهة، والحوثيين من جهة ثانية.

وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، على أن يلتزم المقاتلون بالانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى جانب الاتفاق على تبادل أسرى.

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