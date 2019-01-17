أوروبا تفرض عقوبات على 9 سوريين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على 9 أفراد وكيانات في سوريا لصلتهم بالأسلحة الكيماوية.

واتهم النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في 2013 ما أسفر عن قتل مئات المدنيين.

ووقعت آخر الهجمات الكيماوية التي يتهم بها النظام في 2018 بمدينة دوما التي كانت ما تزال تحت سيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية.

وقتلت هجمات 2018 العشرات، ما دفع الولايات المتحدة لشن هجوم على مواقع للنظام بمشاركة بريطانية وفرنسية.

وقد أكد فريق أرسلته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية استخدام مادة الكلور في هجمات دوما.

اقرا ايضا: القوات الأمريكية في سوريا.. انسحاب أم إعادة تموضع