"هيئة تحرير الشام" تحتفظ بالولاء للقاعدة سراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قال خبراء في الجماعات المتشددة إن هيئة تحرير الشام تحافظ على صلاتها بتنظيم القاعدة في سوريا، وأن التغيير الذي طرأ على الهيئة لم يغير من إيديولوجيتها ولا زالت تحتفظ بالولاء سرا للقاعدة.

ويضيف خبراء أن هيئة تحرير الشام حافظت على صلاتها بأنصار القاعدة شمالي سوريا، وخصصت لهم مناطق وموارد، خاصة فصيل حراس الدين الذي قاتل مع الهيئة في إدلب في حربها على فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

كما أكد خبر أن القاعدة تبقى منظمة مركزية، مع وجود قيادة قوية لها، أن هناك مؤشرات على أن هيئة تحرير الشام تأخد فقط استراحة من القاعدة، لتفادي خطر الضربات الجوية الأمريكية.

خبراء في الجماعات المتشددة قالوا إن انشقاق جبهة النصرة عن القاعدة ليس إلا تغييرا لإسم التنظيم مع الإحتفاظ سرا بالولاء للقاعدة، وأن هيئة تحرير الشام لم تغير إيديولوجيتها.

يضيف الخبراء إن الهيئة تحاول التشويش على وكالات الاستخبارات، وأن النصرة نأت بنفسها عن القاعدة لتفادي خطر الضربات الجوية الامريكية.

خاض فصيل حراس الدين مع هيئة تحرير الشام عندما سيطرت الهيئة على إدلب في حربها على فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

وقال الخبراء إن هيئة تحرير الشام حافظت على صلاتها مع أنصار القاعدة شمالي سوريا، وخصصت مناطق وموارد لمنافسيها المفترضين.

لا يزال عدد من الجماعات المتشددة في إدلب يدين بالولاء للقاعدة، بقيادة أيمن الظواهري، ومن بين هؤلاء حراس الدين، وهو فصيل يضم بضعة آلاف من الجهاديين بمن فيهم السوريون والمحاربون الأجانب في أفغانستان والعراق.

ختمت تحرير الشام قبضتها على إدلب الأسبوع الماضي، بعد توقيع وقف لإطلاق النار مع ما تبقى من الفصائل المتناحرة في المنطقة.

غيرت هيئة تحرير الشام اسمها وقائدها ونشرت عبر الإنترنت تصريحات أنها قطعت علاقاتها بتنظيم القاعدة

لكن كثيرا من الخبراء يرفضون مثل هذه الادعاءات، قائلين إن المنظمة تحاول ببساطة التشويش على وكالات الاستخبارات.

أعلنت جبهة النصرة، التي تمخضت عنها هيئة تحرير الشام، في يوليو / تموز 2016 انفصالها عن القاعدة.

خبراء في الجماعات المتشددة يقولون إن هذا الإنفصال ليس إلا تغييرا في الإسم مع الإحتفاء سرا بالولاء للقاعدة. مضيفين أن تحرير الشام لم تغير إيديولوجيتها طوال مدة التغيرات التي مرت بها، ولا تزال لها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة.

وقال الخبراء إن هيئة تحرير الشام حافظت على صلاتها مع أنصار القاعدة شمالي سوريا، وخصصت مناطق وموارد لمنافسيها المفترضين.

لا يزال عدد من الجماعات المتشددة في إدلب يدين بالولاء للقاعدة، بقيادة أيمن الظواهري، ومن بين هؤلاء حراس الدين، وهو فصيل يضم بضعة آلاف من الجهاديين بمن فيهم السوريون والمحاربون الأجانب في أفغانستان والعراق.

وتضم المجموعة أيضًا أعضاءً في الحزب التركستاني الإسلامي ، وهو جماعة جهادية يهيمن عليها مقاتلو الأويغور ، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

خاض فصيل حراس الدين مع هيئة تحرير الشام عندما سيطرت الهيئة على إدلب في حربها على فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

تدعي هيئة تحرير الشام أن لديها أكثر ن ٢٥٠٠٠ مقاتل بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان

يقول لجان بيير فيليو، الأستاذ بجامعة العلوم بو في باريس، "إن القاعدة تبقى منظمة مركزية، مع وجود قيادة قوية لها، وهناك عدد من المؤشرات التي تشير إلى أن هيئة تحرير الشام تقوم باستراحة من القاعدة.

ربما سعت جبهة النصرة للنأي بنفسها عن القاعدة لأن الإرتباط بها يعرض مسلحيها لخطر الضربات الجوية الامريكية.

مؤسسة سفين للدراسات لبحثية والاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها قالت إن هيئة تحرير الشام لم تغير أيديولوجيتها ولا يزال يُعتقد على نطاق واسع أنها تحافظ على صلاتها بتنظيم القاعدة.

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