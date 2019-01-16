مصر: قتل 5 إرهابيين في العريش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 5 إرهابيين، بعد رصد القوات المصرية خلية إرهابية في مدينة العريش شمالي سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن قوات الأمن الوطني، رصدت خلية إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات في إحدى المناطق النائية في مدينة العريش، ومن ثم باغتتها وقضت عليها.

وبيّنت الداخلية، أن أفراد الخلية الإرهابية، باردوا بإطلاق النار بكثافة تجاه قوات الشرطة، في حين تم التعامل مع الحدث وقتلهم.

وأوضحت الداخلية أنه عثر بحوزة الخلية على 3 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزام ناسف.

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