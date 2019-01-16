مصر تفرض حظراً للتجوال في سيناء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أصدرت الحكومة المصرية، قرارًا بحظر التجوال في عدة مناطق بشمال سيناء اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

ويبدأ حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم نفسه، وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

وشمل قرار الحظر المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من الثلاثاء الموافق ١٥ يناير، وحتى انتهاء حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

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