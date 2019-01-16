قتل 5 أشخاص وجرح العشرات في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 5 أشخاص، وجرح العشرات خلال اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبيبىة طرابلس، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الليبية.

وبيّن المكتب الإعلامي للوزارة، أن عدد الجرحى بلغ 31 شخصاً، مع استمرار الاشتباكات المسلحة لليوم الثاني على التوالي.

ومنذ الاثنين، تعيش العاصمة الليبية طرابلس، على وقع توتر مفاجئ بين تشكيلات مسلحة وألوية مختلفة، أفضى إلى تبادل الاشتباكات، وقطع الطرقات في عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس.



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