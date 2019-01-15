وفد أوروبي يصل إلى مدينة عدن اليمنية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصل إلى عدن جنوب اليمني، أمس الاثنين، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة أنتونيا كالفوبويرنا، سفيرة الاتحاد الأوروبي رئيس البعثة، والوفد المرافق لها في زيارة رسمية، للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

وكان في استقبال الوفد الأوروبي بمطار عدن، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع.

وأكد فتح أن اللقاءات التي سيعقدها الوفد مع "جميع القوى الفاعلة في بلادنا وفي مختلف المحافظات، ستمكنه من الوصول إلى رؤية شاملة عن وضع بلادنا في مختلف المجالات، خاصة الإنساني منها".

من جانبه، أكد محافظ عدن أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة للمدينة، حيث تعطي الوفد الأوروبي تقييما عن الواقع الذي يعيشه اليمن نتيجة الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران.



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