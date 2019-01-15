وفاة أطفال بمخيمات النزوح بسوريا.. وعاصفة جديدة تقترب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (تقرير أحمد أبو القاسم )



تضرب العاصفة نورما، منذ الأحد الماضي، سوريا مع الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير.

وأدت العاصفة إلى أضرار فادحة بمخيمات النازحين في عرسال على الحدود اللبنانية السورية، فيما يُنتظر هبوب عاصفة جديدة، بدأت نذرها تلوح في الساحل السوري



برد قارس وأجواء معيشية صعبة ونقص في الرعاية الصحية، هذا ما تتعرض له مخيمات النزوح في جنوب شرق سوريا

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أشارت الثلاثاء، أن البرد القارس والنقص في الرعاية الصحية أودى بحياة 15 طفلا.

وتوفي الأطفال، ومعظمهم من الرضع، في مخيم الركبان الواقع في جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن، وسط شح في المساعدات.

فيما بدأت تلوح على الساحل السوري عاصفة جديدة.

وفي الأردن، أوضح تقرير دائرة الأرصاد الجوية تأثر المملكة، الأربعاء المقبل، بكتلة هوائية باردة جدا مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا".

وعليه، "سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد

أما في فلسطين، فقد قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو سيكون الأربعاء غائم وشديد البرودة ومغبرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة،

وحذرت الدائرة من "خطر شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض

وفي لبنان، أطلقت مصلحة الأرصاد الجوية على العاصفة اسم "ميريام"، مشيرة إلى أن سرعة الرياح ستصل، الثلاثاء والأربعاء، 65 كلم في الساعة، مما سيؤدي لظهور طبقات من الغبار تشتد تدريجيا خلال النهار



وحذرت المصلحة من خطر تساقط اللوحات الإعلانية واقتلاع الأشجار،

تلك التحذيرات المناخية تأتي بعدما ضربت العاصفة نورما أجزاء من سوريا والأردن ولبنان، ما يجعل التأهب ورفع حالات الإستعداد القصوى ضرورة لحماية الأرواح .



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