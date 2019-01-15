نواب فرنسيون يطالبون ماكرون بدعم أكراد سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالب نواب فرنسيون من مختلف الأحزاب السياسية الرئيس إيمانويل ماكرون بأن تعزز فرنسا دعمها للقوات الكردية في سوريا وحلفائها من غير الأكراد المنضوين في إطار قوات سوريا الديموقراطية.

وتأتي دعوة البرلمانيين الفرنسيين للرئيس الفرنسي بدعم القوات الكردية بمبادرة من حزب "فرنسا المتمردة" اليساري .

وأكد الموقعون على البيان أن "تلك القوات كانت أساسية في تحرير الأراضي التي فرض عليها تنظيم داعش قوانينه وتم التحريض انطلاقا منها على الهجمات ضربت بالتحديد باريس".

ورأى هؤلاء أن "دعم فرنسا للقوات الكردية ليس مجرّد واجب أخلاقي انما هو يصب في صالح أمننا. فرنسا لا يجب أن تترك أفضل حلفائها وأكثرهم ولاءً".

وحذّر النواب من أن "هجوماً للجيش التركي على الأكراد قد يمكّن تنظيم داعش من استعادة قوته".

وطالبوا بأن "تتحمل فرنسا مسؤولياتها" من خلال "الطلب من مجلس الأمن الدولي وضع الأكراد في سوريا تحت الحماية الدولية" ومن "خلال التفاوض على حلّ سياسي لحذف حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الإرهابية.



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