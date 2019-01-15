مقتل العشرات من القاعدة بغارات التحالف في أبين باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نفذت طائرات ومروحيات تحالف دعم الشرعية ضربات جوية استباقية على تجمعات لتنظيم القاعدة في محافظة أبين اليمنية.

وقامت المقاتلات بإستهداف معسكر تابع لتنظيم القاعدة في عومران في مديرية مودية في اليمن ما أدى لمقتل العشرات من قيادات وعناصر التنظيم

واشارت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية ومروحيات الأباتشي شنت الهجمات في عملية عسكرية اتسمت بالسرية والمباغتة، على أبرز معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن.

يذكر أن عناصر القاعدة بدأت بالتحرك في الآونة الأخيرة في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية اليمنية بتنسيق مع ميليشيا الحوثي لزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.



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