طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم كابول

أخبار الآن | كابول- أفغانستان (رويترز)

أعلنت طالبان مسؤوليتها اليوم الثلاثاء عن هجوم بسيارة ملغومة قرب مجمع أجنبي شديد التحصين في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن قتل أربعة أشخاص يوم الاثنين.

وأصيب أكثر من 90 شخصا في الهجوم قرب مجمع (القرية الخضراء) الذي يضم عدة شركات ومؤسسات خيرية دولية.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي طالبان مسؤولون عن الهجوم الذي زعم أنه تسبب في قتل وإصابة عشرات من القوات الأجنبية وقوات الأمن الأفغانية.

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