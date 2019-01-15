دعوات لتصعيد الاحتجاجات بالمدن السودانية

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (وكالات)

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين الاستعداد للتحوّل إلى تنفيذ العصيان المدني الشامل في البلاد.

ودعا لإحياء احتجاجات ليلية بمنطقتي الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم، والثورة بأم درمان.

كما أعلن التحالف عن تظاهرة حاشدة ستتجه إلى القصر الرئاسي يوم الخميس بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد.

وأعلن بيان مشترك لقوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وتجمّع المهنيين السودانيين، تصعيد الاحتجاجات المسائية.

ويهدف الموكب، بحسب البيان، إلى تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

من جانبه، قال الرئيس البشير خلال خطاب ألقاه أمام تجمع جماهيري في دارفور، إن هناك أشخاصاً لا يريدون للسودان التقدم والاستقرار، لكن السودان سيتصدى لهم ويبقى صامداً.

وشدد الرئيس السوداني على أن الشعب السوداني هو من له الحق في تغيير الحكومة من خلال صناديق الانتخابات.

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