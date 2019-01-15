بيان جديد للمعارضة السودانية يطالب بتصعيد الاحتجاجات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشفت قوى المعارضة السودانية في بيان مشترك نشره تجمع المهنيين السودانيين عن خطوات وتصعيد الاحتجاجات في السودان والتي ستبدأ مساء الثلاثاء 15 كانون الثاني/ ديسمبر.

وشدد البيان على استعداد القوى المعارضة على دخول مرحلة حاسمة بإعلان العصيان المدني الشامل، داعيين إلى إحياء احتجاجات ليلية في العاصمة الخرطوم وإرسال موكب جديد إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي البشير.

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وأضاف تجمع المهنيين، وهو عبارة عن تحالف لنقابات تمثل عدة قطاعات، أن "النظام فقد القدرة على الإدارة السياسية والاقتصادية، وفشل في تحويل المواكب والمسيرات والتظاهرات السلمية إلى معركة عنف، رغم استخدامه للرصاص الحي والاعتقالات، وذلك لإيمان الثوار بأن سلمية الثورة هي سر نجاحها واستمرارها".

وكشف البيان "أن إعمال الشلل التام لحركة النظام سيكون خطنا في مقبل الأيام" كما وأشاد البيان "بالمتظاهرين السلميين في الفاشر ونيالا وغيرهما الذين واجهوا ترسانة النظام الأمنية بثبات".

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