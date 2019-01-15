المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا يصل دمشق في أول زيارة له

أخبار الآن| دمشق - سوريا - (أ ف ب)



وصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" اليوم إلى دمشق، في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه خلفاً للموفد الدولي السابق ستافان دي ميستورا، ومن المقرر أن يلتقي بيدرسون عدداً من المسؤولين السوريين.

ويعتبر بيدرسون المبعوث الأممي الرابع إلى سوريا منذ بدء النزاع في العام 2011 ، وشوهد بيدرسون لدى دخوله إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة السورية، .

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