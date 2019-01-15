السعودية تواجه أقوى وأطول موجة برد

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (وكالات)

تستعد السعودية لمواجهة موجة برد تعتبر الأقوى والأطول ستضرب المملكة في هذا الموسم ومصحوبة بعاصفة ثلجية، لتصل درجة الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى ما دون الصفر المئوي.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء الاثنين، تنبيهات لحوالي 5 مناطق في البلاد وهي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية والقصيم.

بدوره، أكد "مركز طقس العرب الإقليمي" اندفاع كتلة هوائية أكثر برودة نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن هذه الكتلة الباردة التي يتوقع اندفاعها نحو المملكة تعتبر الأشد برودة من نوعها لهذا الموسم، ويشمل تأثيرها القريات التي من المتوقع أن تصل الحرارة فيها مع ساعات فجر الثلاثاء إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، كما تمتد لتطال الجوف وتبوك وعرعر وسكاكا ورفحاء وحائل، ثم تتحرك تدريجيا نحو المناطق الوسطى من المملكة لتؤثر عليها بشكل أضعف.

وحذر المركز من احتمالية تشكل الصقيع في هذه المناطق نتيجة التدني الكبير في درجات الحرارة.

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