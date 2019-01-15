البرد يودي بحياة 15 طفلا في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (اليونيسف)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن البردَ القارس والنقص في الرعايةِ الصحية أودى بحياة خمسة عشر طفلا بينهم رضّع في مخيمِ الركبان جنوبي شرق سوريا.



وتضرب العاصفة نورما، منذ الأحد الماضي، سوريا وبلاد الشام، وسطَ شُح في المساعداتِ الإنسانية التي تصل المخيمات واللاجئين.



في غضون ذلك، فارق أطفال آخرون االحياة خلال رحلة شاقة بعد الفرار من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق البلاد.

وأدت العاصفة إلى أضرار فادحة بمخيمات النازحين في عرسال على الحدود اللبنانية السورية، حيث غرقت المخيمات بمياه السيول وتحطمت الخيم من جراء العواصف، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وفي أواخر الشهر الماضي، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طرقا مغمورة بالمياه في مخيم أطمة للنازحين بمحافظة إدلب.

وأثارت صور الأوضاع المأساوية في مخيمات النزوح السوري تفاعلا واسعا على المنصات الاجتماعية، وسط استياء من عدم الاكتراث بالمأساة وتحول ضحايا الوضع الإنساني إلى مجرد أرقام.

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