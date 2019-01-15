الأمم المتحدة تستأنف توزيع مواد غذائية في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء، أن تراجع أعمال العنف في محافظة الحديدة غرب اليمن أتاح للأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إرسال مواد غذائية الى منطقتين جنوب الحديدة باليمن.

وقال هيرفيه فيرهوزيل، المتحدث باسم هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة، "للمرة الاولى منذ استعار المعارك في الحديدة في حزيران/يونيو 2018، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول الى مناطق صعبة المسالك في التحيتا والدريهمي" في جنوب محافظة الحديدة.

واوضح المصدر نفسه أنه تم توزيع ما مجموعة نحو 3300 طن متري من المساعدات الغذائية في هاتين المنطقتين، وصلت من عدن والحديدة، وأن 8125 عائلة حصلت على مواد غذائية تكفيها شهرين في التحيتا، و2662 عائلة في الدريهمي.

وقال المتحدث باسم البرنامج في مؤتمر صحافي "إنها أول مساعدات انسانية" تصل الى هاتين المنطقتين "منذ تموز/يوليو 2018 عندما أصيبت شاحنة تابعة لبرنامج الاغذية العالمي في هذه المنطقة".

وأضاف المتحدث، أن الأمم المتحدة تعتبر أن وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في منطقة الحديدة في الثامن عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي، لا يزال قائما بشكل عام، رغم تسجيل وقوع بعض المعارك المتفرقة.

وأوضح ان هذا التراجع في المعارك اتاح ارسال المؤن.



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