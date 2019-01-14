بومبيو: الحوثيون لم يحترموا اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن المتمردين الحوثيين في اليمن، لم يحترموا بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن بومبيو وولي العهد السعودي اتفقا على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقية السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة"،

ولم يلتزم الحوثيون باتفاق السويد المبرم في 13 ديسمبر الماضي، فبعد أسابيع من التعنت والتلاعب، أعلنت ميليشيات الحوثي المرتبطة بالنظام الإيراني، انقلابها على عملية السلام ورفضها جهود الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي مارتن غريفيث، ولجنتها الخاصة المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة.

ومن على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف حسن زيد، وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، عن موقف ميلشياته، ونواياها نحو لجنة إعادة الانتشار، مطالبا بطرد رئيسها باتريك كاميرت.

وتحدث زيد، في تدوينة تلت حملة تحريض واسعة ضد كاميرت ولجنته، داعيا إلى إحراق مدينة الحديدة وإغراقها في الدماء، في تصريحات تؤكد مرة أخرى استهتار الحوثيين بحياة المدنيين تنفيذا لأجندة الراعي الإيراني.

اقرأ أيضا:

بومبيو: اتفقنا مع الرياض على مواصلة خفض التصعيد في اليمن