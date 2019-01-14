العاهل الأردني في بغداد لأول مرة منذ 10 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى بغداد في زيارة رسمية هي الأولى منذ أكثرِ من 10 أعوام،

وتأتي الزيارة بعد حركة دبلوماسية نشطة شهدها العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وزيارة العاهل الأردني هي الثانية من نوعها خلال 10 سنوات ،

وتتقاسم بغداد وعمَّان حدوداً مشترَكة مهمة ونقاطاً تجارية، كذلك وقّعا مؤخراً مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء على وجه الخصوص، والتي تعد مشكلة مزمنة بالنسبة للعراق.

من جهته، زار الرئيس العراقي، برهم صالح، الأردن في نوفمبر الماضي، وفي الشهر اللاحق التقى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، نظيره العراقي في بغداد.

وفيما يعتمد العراق في استيراد الطاقة على إيران، والتي تزود ساعات قليلة خلال اليوم، لسكانها البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، تسعى بغداد لتنويع مصادر استيرادها.

وللحصول على استثناء من واشنطن، الذي فرضت حزمة من العقوبات على إيران، نهاية 2018، تقول بغداد إنها تريد أن تشتري الكهرباء من الأردن والكويت وتركيا.

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