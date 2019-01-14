الطقس يوقف الملاحة البحرية في الكويت

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دفعت تقلبات الأحوال الجوية، الاثنين، مؤسسة الموانئ الكويتية لإيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشُّوَيْخ والدوحة والشُّعَيْبَة مؤقتاً.

وأرجعت المؤسسة السبب في توقف حركة الملاحة البحرية، لزيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة أي نحو 55 كيلومترا في الساعة وما صاحب ذلك من ارتفاع الأمواج.

وقالت المؤسسة في بيان، إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت الاثنين، عند الساعة الثامنة صباحاً.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق أن طقس، الاثنين، سيكون غائما وباردا نسبيا مع فرصة هطول أمطار خفيفة متفرقة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر، سرعتها بين 15 و45 كيلومترا في الساعة.

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