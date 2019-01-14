الشرطة تستخدم الغاز ضد مظاهرة في الخرطوم

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (وكالات)

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين في ضواحي العاصمة الخرطوم.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة والأمن في مدينة الخرطوم بحري، استعداداً للمظاهرات المقرر انطلاقها هناك.

الشرطة السودانية كانت أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين في منطقة جبرة بالعاصمة الخرطوم وبيت المال في مدينة أم درمان الجمعة.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى نشوب احتجاجات شعبية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 شخصا، بحسب إحصائيات حكومية، فيما تؤكد المعارضة أن عدد الضحايا أعلى بكثير من هذا الرقم.

واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز وارتفاع اسعاره، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير. وأصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل، مولانا محمد أحمد سال

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