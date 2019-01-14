الجيش اليمني يسقط 6 طائرات للحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يواصل الجيش الوطني اليمني عمليات إسقاط الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال.

وبلغ عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها قوات الجيش الوطني اليمني خلال العشرة أيام الماضية، 6 طائرات تحمل متفجرات، تبين بعد فحصها أنها إيرانية الصنع.

فقد تمكنت قوات الجيش السبت الماضي من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيا، في سماء مديرية باقم شمال محافظة صعدة، كانت تحاول استهداف مواقع في ميسرة الجبهة.

ولم تكن هذه الطائرة الأولى التي تم إسقاطها في مديرية باقم، حيث أسقطت قوات الجيش طائرة مماثلة قبل أسابيع، في المديرية.

وفي اليوم ذاته أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيرة في جبهة مران غرب محافظة صعدة، والتي تعد الثالثة التي يسقطها الجيش في نفس الجبهة، خلال الأسبوع الأخير.

وكانت قوات الجيش أسقطت، الاثنين الماضي، طائرة مسيرة للميليشيا، في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف.

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