البشير: هناك مشكلة اقتصادية نعمل على حلها

أخبار الآن | الخرطوم السودان (وكالات)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان سيبقى موحداً وآمناً ومستقراً رغم كل المشاكل التي تحيط به.

البشير قال في خطاب ألقاه اليوم الاثنين، في مدينه nyala نيالا عاصمة ولايه جنوب دارفور،

إن هناك مشكله اقتصادية وسنعمل على حلها، مضيفاً أن حلها لن يكون بالنهب والحرق والتخريب، مؤكداً أن تغيير الحكومة يمكن فقط عن طريق الشعب وصندوق الانتخابات.

وتوجّه البشير في كلمته بالشكر إلى مصر، قائلاً: "نشكر إخواننا في مصر على وقفتهم معنا وإرسالهم وفداً رفيعاً، ورئيسهم صرح نحن مع السودان.

كذلك أعرب البشير عن شكره لجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد على وقوفها مع السودان.

ودعا الرئيس السوداني الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى السلام والحوار الوطني.

هذا وامتدت أمس الأحد حركة الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ حوالي شهر، إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبر، لتشمل إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

ويشهد عدد من المدن السودانية بما فيها الخرطوم مسيرات مناهضة للحكومة، واشتباكات مع الشرطة

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