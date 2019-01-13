محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في أبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة الإماراتية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، وعددا من التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب تغريدة على الحساب الرسمي لولي عهد أبوظبي.

وفي وقت سابق، استقبل الشيخ محمد بن زايد الفريق أول أوستن ميلر، قائد بعثة الدعم الحازم - التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) - والقوات الأميركية في أفغانستان.

واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى دورهما في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب.

كما بحث الطرفان أهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم مختلف الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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