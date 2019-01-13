القوات اليمنية تعثر على ألغام بحرية بالبحر الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عثرت قوات التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة على 10 ألغام بحرية في طريق الملاحة الدولية بالقرب من جزيرةٍ في عرض البحر الأحمر غرب اليمن ، بحسب مصدر عسكري

وأوضح المصدر أن الألغام البحرية التي تم العثور عليها وتفكيكُها حديثة الصّنع ومختلفةٌ عن سابقاتها بأنها مزودة بصواعق مغناطيسية تعمل على جذب وملاحقة الأجسام الحديدية وتفجيرها.

ولفت المصدر إلى أن هذا النوع من الألغام يعتبر جديداً وخطيراً في تهديد الملاحة البحرية الدولية.

وأضاف أن قوات التشكيل البحري مع خبراء من قوات التحالف استطاعت التعامل مع هذه الألغام وسحبها إلى إحدى الجزر القريبة وتم تفجيرها وإتلافها.

وكانت قوات التشكيل البحري قد أتلفت في نهاية نوفمبر من العام المنصرم 25 لغماً بحرياً كانت قد عثرت عليها في وقت سابق، من مخلفات الألغام التي تزرعها جماعة الحوثيين.

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