العاهل الأردني يستقبل السيسي في عمان

أخبار الآن | عمان - الأردن (أ ف ب)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم ، إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث كان في استقباله الملك عبد الله الثاني.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين العاهل الأردني والرئيس المصري، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية , ودفعها قدما في مختلف المجالات.

ونقل موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، السفير بسام راضي، قوله إن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.

وأضاف أن المباحثات "ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

وكان السيسي قد التقى، في سبتمبر الماضي بنيويورك، بملك الأردن على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى التأكيد، خلال اللقاء، على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح العربية.

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