العاصفة تشل حركة الملاحة في السويس والإسكندرية

اخبار الآن | القاهرة - مصر (صحف)

تسبب سوء الأحوال الجوية في مصر بإغلاق 6 موانئ بمحافظتي السويس والإسكندرية، من بينها 4 موانئ تطل على البحر الأحمر واثنان على البحر المتوسط.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس، في حين أفاد مصدر بهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنه تم إغلاق ميناءي الأدبية والعين السخنة في المحافظة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فإن إدارة حركة السفن قررت إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن البلاد على موعد مع عاصفة ترابية قوية، يصاحبها انخفاض في الحرارة ودرجات الرؤية. وتوقعت أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وقالت الهيئة، على صفحتها في فيسبوك، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال البلاد، وسيصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

ونقل موقع "الفجر" المصري عن أحمد عبد العالي، رئيس الهيئة، إن جميع أنحاء مصر ستشهد تقلبات جوية بدءا من اليوم، مضيفا "وصلت الرياح لمطروح والإسكندرية، ومع تقدم ساعات الليل ستمتد لجميع السواحل والوجه البحري، على أن تصل للقاهرة ومدن القناة وسينا صباح الغد".

وتابع: "هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية، مع انخفاض درجات الحرارة 4 إلى 5 درجات".

اقرأ أيضا:

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار