الذهب يتسبب في معارك بين السودان وتشاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اندلعت معارك محتدمة دامية على خلفية موقع منجم للذهب، بين متمردين تشاديين وآخرين سودانيين وذلك في أقصى شمال تشاد

حيث وقعت المواجهات بين المتمردين التشاديين في "مجلس القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية"، والمتمردين السودانيين في "حركة العدل والمساواة" بالقسم التشادي من المنجم.

كما شن الجيش عملية عسكرية منطقة تِيبِسْتِي التي تضم عديدا من مناجم الذهب بهدف "تطهير المنطقة" من "عمال المناجم غير الشرعيين". في أغسطس 2018.

كما أوضح الشيخ طاهر المشارك في تلك المعارك: "إن أفراد من المتمردين السودانيين هاجموا مواقعنا في كوري بوغودي، قبل أن نرد عليهم". وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال حركات التمرد العديدة في شرق تشاد بين 2006 و2009، تدخل أفراد من "جماعة العدل والمساواة" مرارا دعما لنظام ديبي، كما ساند ديبي الجماعة في صراعها مع النظام السوداني حتى حدوث تفاهم تشادي سوداني في 2010.

ويقع كوري بوغودي في منطقة جبلية على جانبي الحدود بين تشاد وليبيا ويحتذب الكثير من التشاديين والأجانب.

ووقعت العملية إثر توغل من ليبيا إلى المنجم قام به المتمردون التشاديون.

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