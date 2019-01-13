اسقاط درون حوثي في صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، ثالث طائرة دون طيار، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال أسبوع في جبهة مران غربي محافظ صعدة.

وكانت قوات يمنية، أسقطت طائرتين دون طيار تابعتين للميليشيا في الجبهة ذاتها، حسبما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، اليوم السبت.

وذكر الموقع أنه بعد فحص حطام الطائرات التي كانت تحمل متفجرات، تبين أنها إيرانية الصنع، وكانت تهدف لاستهداف مواقع الجيش في الجبهة.

وتستمر قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي، بتقدمها في جبهة مران، وسط خسائر مستمرة في صفوف الميليشيا الحوثية.

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