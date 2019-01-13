إجلاء 600 مدني من دير الزور شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشار المرصد السوري لحقوق الانسان بإجلاء أكثر من 600 مدني في محاف

ظة دير الزور شرق سوريا، فيما تستعد قوات سوريا الديموقراطية لشن هجومها الاخير على هذا القطاع،

وبحسب ما قال المرصد، تم إخراج أول دفعة على متن أكثر من 25 حافلة، حيث خرج أكثر من 600 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء" قرب بلدة سوسة،

وخلال الاشهر الستة الماضية فر نحو 25 الف شخص من المعارك في شرق سوريا، بحسب ما اعلنت المفوضية العليا للاجئين الجمعة.

وأوضحت المفوضية أن بعضهم أمضى بضع ليال في العراء قبل ان يتم إيواؤهم في مخيمات.



وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية خلال الاسابيع القليلة الماضية من استعادة بعض البلدات والقرى التي كانت بايدي التنظيم الجهادي بينها هجين والشعفة، في حين لا يزال يمسك ببعض القرى مثل سوسة والباغوز.

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