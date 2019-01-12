انطلاق أعمال منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت أعمال الدورة السنوية الثالثة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه "المجلس الأطلسي" حتى يوم غد 13 يناير/كانون الثاني 2019 على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وسيبحث مسؤولون حكوميون وخبراء في قطاع الطاقة خلال المنتدى، التداعيات الجيوسياسية والجيواقتصادية على منظومة الطاقة ذات الطابع المتغير.

ومن المقرر أن يركّز جدول الأعمال على قضايا تتعلق بمستقبل قطاع النفط والتحول الرقمي بمجال الطاقة ونهج التنويع الذي تتبناه الدول المنتجة للطاقة والشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن التركيز على قضايا إقليمية فيما يتعلق بالطلب على الطاقة بدول شرق آسيا، والتقنيات المبتكرة في مجال الطاقة.

يذكر أن المنتدى، الذي يعد جزءاً من أسبوع أبوظبي للاستدامة، يقام للعام الثالث على التوالي بالشراكة مع كل من وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وكذلك شركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "نفط الهلال".

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