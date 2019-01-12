الداخلية المصرية: قتل 6 مسلحين باشتباكات مع الشرطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية قتل 6 مسلحين في مواجهات مع إرهابيين، أثناء مداهمة أمنية حدث خلالها تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية في في محافظة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة الجماعات الإرهابية الهاربة، والساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف البلاد.

وأوضحت الوزارة أن قطاع الأمن الوطنى المصري، بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية في أماكن تردد وتمركز الجماعات الإرهابية خاصةً الواقعة في المناطق النائية بالوجه القبلى نفذ هذه العملية، والتى تسعى هذه الجهات باتخاذها ملاذا للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت العمليات عن تمركز مجموعة إرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية، في إحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوى الغربى، في دائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تمت مداهمة المكان ومحاصرة المنطقة، بعدها أطلقت المجموعة الإرهابية النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه قتل 6 من المجموعة الإرهابية.

وأشارت الوزارة إلى أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وكمية من الطلقات، وعبوة ناسفة، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.

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