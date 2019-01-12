التحالف يدمر شبكة اتصالات حوثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمر شبكة اتصالات عسكرية لمليشيا الحوثي، وكهف كان يؤوي خبراء أجانب للتحكم بالطائرات بدون طيار.

وأوضح التحالف في إفادة صحفية إن الميليشيات الحوثية كانت قد استولت على هذا الموقع التابع لشركة اتصالات يمنية وحولته إلى مركز اتصالات عملياتي وتحكم بالطائرات دون طيار.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، إن تدمير مركز الاتصالات والتحكم "يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الاستخدام المزدوج"، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف "يحيد العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية ويحقق الأمن الإقليمي والدولي".

وتأتي غارة التحالف العربي غداة هجوم إرهابي نفذته ميليشيا الحوثي بواسطة طائرة مسيرة، واستهدف منصة عرض في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، مما أسفر عن مقتل 6 جنود على الأقل، وإصابة 4 مسؤولين كبار.





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